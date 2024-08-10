Uganda’da Toprak Kayması: 8 Ölü

Uganda’nın başkenti Kampala’da bir çöp sahasında toprak kayması meydana geldi. Toprak kaymasında 2'si çocuk 8 kişi hayatını kaybetti. Yapılan açıklamada 14 kişinin kurtarıldığı, kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Uganda’da Toprak Kayması: 8 Ölü

Afrika ülkesi Uganda’da etkili olan şiddetli yağışlar toprak kaymasına yol açtı.

Uganda’da Toprak Kayması: 8 Ölü - Resim : 1

Başkent Kampala’da bir çöp sahasında meydana gelen toprak kaymasında 2’si çocuk 8 kişi hayatını kaybetti.

Uganda’da Toprak Kayması: 8 Ölü - Resim : 2

Kampala Başkent Şehir Otoritesi tarafından bugün yapılan açıklamada, olayın dün gece gerçekleştiği ve hükümet ile Kızıl Haç personelinin aramaları sonucu 14 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Uganda’da Toprak Kayması: 8 Ölü - Resim : 3

Kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Uganda’da Toprak Kayması: 8 Ölü - Resim : 4

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Kaynak: İHA

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