Uganda’da Toprak Kayması: 8 Ölü

Afrika ülkesi Uganda’da etkili olan şiddetli yağışlar toprak kaymasına yol açtı.

Başkent Kampala’da bir çöp sahasında meydana gelen toprak kaymasında 2’si çocuk 8 kişi hayatını kaybetti.

Kampala Başkent Şehir Otoritesi tarafından bugün yapılan açıklamada, olayın dün gece gerçekleştiği ve hükümet ile Kızıl Haç personelinin aramaları sonucu 14 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Kaynak: İHA