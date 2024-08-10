Bakan Eşinden Instagram Sevinci

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy, Instagram’ın açılmasının ardından sevincini paylaştı. Ersoy, paylaşımına “Özleşmişiz” notunu düştü.

Son Güncelleme:
Bakan Eşinden Instagram Sevinci

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram yetkilileri ile anlaşmaya varıldığını ve saat 21.30 itibariyle açılacağını söyledi. Instagram’ın açılmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy paylaşım yaptı.

Instagram’ın açılmasına sevinen Ersoy, paylaşımına “Rahat rahat bir koltuğuma oturup gezineyim şu instagram dünyasında, özleşmişiz” notunu düştü.

Bakan Eşinden Instagram Sevinci - Resim : 1

PERVİN YAPAR ERSOY KİMDİR?

3 Şubat 1972'de Edirne'de doğumlu Pervin Yapar Ersoy, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. Bir süre mankenlik yaptıktan sonra TV'ye transfer olarak Show TV kanalında hafta sonu sabah kuşağında yarışma ve çocuk eğlence programları sundu. Ardından Klas FM'de sunuculuk kariyerine devam etti. Evlendikten sonra yayıncılığı bıraktı. Yapar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile evli olup iki oğlu[ bulunmaktadır.

Bakan Uraloğlu'ndan Yeni Açıklama: Instagram Açıldı Yasak Sona ErdiBakan Uraloğlu'ndan Yeni Açıklama: Instagram Açıldı Yasak Sona ErdiGüncel

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Instagram Kültür ve Turizm Bakanlığı Mehmet Nuri Ersoy
Son Güncelleme:
Elektrik Faturası O Kişilere Artık Ücretsiz! Tek Kuruş Bile Ödemeyecekler Elektrik Faturası O Kişilere Artık Ücretsiz! Tek Kuruş Bile Ödemeyecekler
Abu Dabi Varlık Fonu, Lüks Müzayede Şirketine Ortak Oluyor Abu Dabi Varlık Fonu, Lüks Müzayede Şirketine Ortak Oluyor
Tava Ciğerinin Ayrılmaz Parçasının Kurutulma Süreci Başladı Tava Ciğerinin Ayrılmaz Parçasının Kurutulma Süreci Başladı
Hollanda'da Filistin'e Destek Gösterisi Düzenlendi Hollanda'da Filistin'e Destek Gösterisi Düzenlendi
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın En İyisi Seçildi: Dalından Koptuğu Gibi 115 Ülkeye Satılıyor Dünyanın En İyisi Seçildi: Dalından Koptuğu Gibi 115 Ülkeye Satılıyor
Sağlığa Faydalı Diye Satılıyordu: Doktorlara Göre Airfryer Kullanmak Neden Çok Tehlikeli? Sağlığa Faydalı Diye Satılıyordu: Doktorlara Göre Airfryer Kullanmak Neden Çok Tehlikeli?
Zara, Pull&Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti... İspanyol Giyim Devi Türkiye'den Çekiliyor mu? İspanyol Giyim Devi Türkiye'den Çekiliyor mu?
Şener Şen'in Ankara'daki Oyununa Saldırı: Cam Şişeler Fırlatıldı, Oyuna Ara Verildi Şener Şen'in Ankara'daki Oyununa Saldırı
Arkadaşları "Sivas'ta Yetişmez" Diyerek Dalga Geçmişti! Şimdi Siparişlere Yetişemiyor Arkadaşları "Sivas'ta Yetişmez" Diyerek Dalga Geçmişti! Şimdi Siparişlere Yetişemiyor