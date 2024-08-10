Bakan Eşinden Instagram Sevinci

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram yetkilileri ile anlaşmaya varıldığını ve saat 21.30 itibariyle açılacağını söyledi. Instagram’ın açılmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy paylaşım yaptı.

Instagram’ın açılmasına sevinen Ersoy, paylaşımına “Rahat rahat bir koltuğuma oturup gezineyim şu instagram dünyasında, özleşmişiz” notunu düştü.

PERVİN YAPAR ERSOY KİMDİR?

3 Şubat 1972'de Edirne'de doğumlu Pervin Yapar Ersoy, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. Bir süre mankenlik yaptıktan sonra TV'ye transfer olarak Show TV kanalında hafta sonu sabah kuşağında yarışma ve çocuk eğlence programları sundu. Ardından Klas FM'de sunuculuk kariyerine devam etti. Evlendikten sonra yayıncılığı bıraktı. Yapar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile evli olup iki oğlu[ bulunmaktadır.

Kaynak: Gerçek Gündem