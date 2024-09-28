Uçakta Cinsel İlişki Kriz Çıkardı, Çift Gözaltında

Birleşik Krallık ülkesi Galler’de yaşayan 22 yaşındaki Bradley Smith ve 20 yaşındaki Antonia Sullivan’ın uçakta cinsel ilişkiye girdiklerinin ortaya çıkmasıyla çift gözaltına alındı.

İngiliz medyasının aktardığı haberlere göre, tatilden dönen çift uçaktaki diğer yolcular tarafından cinsel ilişkiye girdikleri suçlamasıyla kabin ekibine şikayet edildi.Çiftin 'palto' altında cinsel ilişkiye girdiği’ öne sürüldü.

Uçağın Bristol kentine inmesiyle çift gözaltına alınırken, "kamuya açık bir yerde cinsel eylemde bulunma” suçlaması yöneltildi.

Daha sonra mahkemeye çıkarılan çifte, yargıç Lynne Matthews cezalarını şöyle duyurdu: “Diğer yolcuların duygularını hiç dikkate almadınız. Arkanızda oturan ve neler olduğunu görebilen bir çocuk vardı. Kim olduğunuzu sanıyorsunuz ve ne hakla uçaktaki insanların gözü önünde bu şekilde davranma hakkına sahip olduğunuzu düşünüyorsunuz?”

Smith'e 300 saat, Sullivan'a ise 270 saat "kamu hizmeti cezası" verildi. Ayrıca, çiftin olanları gören tanıkların her birine 100 (4 bin 500 TL) sterlin tazminat ödemelerine karar verildi.