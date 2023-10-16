Trump'ın medyaya konuşmasına kısıtlama getirildi

"2020 başkanlık seçimi sonuçlarına müdahale girişimi" suçlamasıyla yargılanan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın dava hakkında kamuoyuna açık şekilde konuşmasına bazı sınırlamalar getirildi.

AA'nın Amerikan basınından aktardığına göre davaya bakan Hakim Tanya Chutkan, bugün Washington DC'de bir federal mahkemede görülen duruşmada Trump ve avukatlarının soruşturmaya ilişkin savcılar, tanıklar ve mahkeme personeli hakkında kamuoyuna açık şekilde yorum yapmasını kısıtlayacağını ifade etti.

'KARALAMA KAMPANYASI YÜRÜTEMEZ'

Chutkan, Trump'ın genel olarak Adalet Bakanlığını eleştirme ve davanın "siyasi güdümlü" olduğunu belirtme hakkına sahip olduğu ancak savcılar ve mahkeme personeline karşı "karalama kampanyası" yürütemeyeceği değerlendirmesini yaptı.

Trump'ın özel yetkili savcı Jack Smith'i "haydut" olarak nitelemesini örnek veren Chutkan, konuşma yasağının ihlal edilmesi halinde "gerekli yaptırımları" uygulayacağını belirtti ancak hangi durumda hangi cezaların verilebileceğine dair bilgi paylaşmadı.

TRUMP TEPKİ GÖSTERDİ

Trump ise kendi kurduğu sosyal medya platformu TruthSocial'dan yaptığı açıklamada, hakimin emrine "cadı avı" diyerek tepki gösterdi ve karara itiraz edeceğini kaydetti.

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın atadığı Chutkan Kongre baskını davalarında, sanıklara savcıların talebinden daha yüksek cezalar vermesiyle biliniyor.

Trump, ağustosta Chutkan'ın baktığı davada, "adil yargılanmasının mümkün olmayacağını" öne sürerek, reddihakim talebinde bulunmuştu. Chutkan ise davadan çekilmesi için bir sebep görmediğini ve çekilmeyeceğini söylemişti.