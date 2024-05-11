Tel Aviv ve Kudüs’te hükümet karşıtı protesto: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yönelik tepkiler artarak devam ediyor. Yüzlerce kişi, Başkent Tel Aviv ve Kudüs’teki Başbakanlık Konutu önünde hükümet karşıtı protesto düzenleyerek, Netanyahu hükümetini İsrailli esirleri yalnız bırakmakla suçladı.

Protestocuların Tel Aviv'deki Ayalon Otoyolu çıkışlarına kurulan barikatları aşmaya çalışması sonucu polis ile aralarında arbede çıktı. Atlı polisler ve tazyikli su kullanılarak göstericiler dağıtılmaya çalışırken, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Kudüs’teki Başbakanlık Konutu önündeki protestoda ise Netanyahu aleyhine ve İsrailli esirler için "Onları canlı istiyoruz" sloganları atıldı. Göstericiler, ellerinde İsrailli esirlerin fotoğraflarını taşıdı.

Kaynak: İHA