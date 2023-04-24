Tayland'da bir Türk, su festivalinde kendisine su atan kişiyi komaya soktu

Tayland'da her yıl Nisan ayında gerçekleştirilen Su Festivali sırasında üzücü bir olay yaşandı. Festivalde su dökmek, geleneksel bir ritüel olarak kabul edilirken, bir Türk turistin su döken kişiye kafa atarak komaya sokması, festivalin keyfini kaçırdı. Olay, Walking Street bölgesinde gerçekleşti.

Türk turistin kafa atması sonucu yere düşen kişi, komaya girerken, etrafındakiler durumu polise bildirdi. Polis, turisti gözaltına alarak sorguya çekti.

Olayın ardından festival komitesi, turistleri uyarmak amacıyla resmi bir açıklama yaptı ve su dökme ritüelinin hoşgörü ve sevgi ile yapılması gerektiğini vurguladı.