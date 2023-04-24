Tayland'da bir Türk, su festivalinde kendisine su atan kişiyi komaya soktu

Tayland'daki su festivali sırasında bir Türk, kendisine su döken bir kişiyi kafa atarak komaya soktu.

Tayland'da bir Türk, su festivalinde kendisine su atan kişiyi komaya soktu

Tayland'da her yıl Nisan ayında gerçekleştirilen Su Festivali sırasında üzücü bir olay yaşandı. Festivalde su dökmek, geleneksel bir ritüel olarak kabul edilirken, bir Türk turistin su döken kişiye kafa atarak komaya sokması, festivalin keyfini kaçırdı. Olay, Walking Street bölgesinde gerçekleşti.

Türk turistin kafa atması sonucu yere düşen kişi, komaya girerken, etrafındakiler durumu polise bildirdi. Polis, turisti gözaltına alarak sorguya çekti.

Olayın ardından festival komitesi, turistleri uyarmak amacıyla resmi bir açıklama yaptı ve su dökme ritüelinin hoşgörü ve sevgi ile yapılması gerektiğini vurguladı.

Yeni Zelanda'da 7,1 büyüklüğünde deprem Yeni Zelanda'da 7,1 büyüklüğünde deprem
Tatil planı yapanlar için! Vizesiz seyahat edilebilecek 5 Avrupa ülkesi Tatil planı yapanlar için! Vizesiz seyahat edilebilecek 5 Avrupa ülkesi
Türkiye, Sudan'daki vatandaşlarını yarın tahliye edecek Türkiye, Sudan'daki vatandaşlarını yarın tahliye edecek
Günde 2 adet muz yemenin vücuda etkisi! Bilim insanları da doğruladı Günde 2 adet muz yemenin vücuda etkisi! Bilim insanları da doğruladı
ÇOK OKUNANLAR
Ekonomistlerden döviz hesabı olanlara uyarı Ekonomistlerden döviz hesabı olanlara uyarı
İktidara yakın şirket, anket sonuçlarını paylaştı: Erdoğan ilk turda kazanıyor İktidara yakın şirket, anket sonuçlarını paylaştı
Galatasaray'da kaos büyüyor: Okan Buruk suçladı, Gomis yalanladı; 'Muslera tarafını seçti' iddiası Galatasaray'da kaos: Okan Buruk suçladı, Gomis yalanladı; 'Muslera tarafını seçti' iddiası
İslam Memiş 'günler kaldı' diyerek altını olanları uyardı İslam Memiş 'günler kaldı' diyerek altını olanları uyardı
Şeyma Subaşı "Ablam düğünüme gelmeyecek" sözlerine açıklık getirdi "Ablam düğünüme gelmeyecek" sözlerine açıklık getirdi