Sudan'da Kolera Salgını! Ölü Sayısı Her Geçen Gün Artıyor

Sudan Sağlık Bakanlığı, Sudan'da koleradan hayatını kaybedenlerin sayısının 156'ya yükseldiğini açıkladı.

Sudan'da Kolera Salgını! Ölü Sayısı Her Geçen Gün Artıyor

Sudan Sağlık Bakanlığı, ülkedeki kolera salgınına dair açıklama yaptı.

Açıklamada, ülkedeki kolera salgınında yaşamını yitirenlerin sayısının 156'ya yükseldiği ifade edildi.

Toplam vaka sayısının 4 bin 419'a ulaştığı bilgisi verilen açıklamada, salgınla mücadele için acilen daha fazla merkeze ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Ülkede hazirandan bu yana etkili olan yağışlar ve seller, koleranın yayılmasına yol açtı. Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos'ta kolerayı salgın olarak ilan etti.

Savaşın sürdüğü Sudan'da, sağlık sisteminin etkin bir şekilde çalışmadığı bu dönemde salgın hastalıkların yayılması insanların hayatını daha da zorlaştırıyor.

Kaynak: AA

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