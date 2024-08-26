Sudan'da Baraj Patlaması! En Az 60 Kişi Öldü

Sudan’da kapasitesi 25 milyon metreküp olan ve Port Sudan şehrini besleyen Arbat Barajı, şiddetli yağışlar nedeniyle patladı.

60 kişinin hayatını kaybettiği olayda arama çalışmaları devam ederken ölü sayısının artabileceğinden endişe ediliyor.

Hava kuvvetleri dağlarda sığınan ve mahsur kalan insanları kurtarmaya çalışıyor.

Şiddetli yağışların büyük bir fiber optik kabloya da zarar vererek ülkenin birçok yerinde iletişim kesintisine neden oldu.

16 aydır devam eden iç savaşta Sudan'da yaşanan şiddetli yağışlar ve seller onlarca kişinin ölümüne, on binlerce kişinin evlerini terk etmesine neden oldu.

Doğu Afrika ülkesi Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar, 15 Nisan 2023’ten beri sürüyor. Dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı ülkedeki iç savaş nedeniyle 19 bin sivil hayatını kaybetti, 10 milyondan fazla kişi yerinden edildi. Çocukların okula gidemediği ülkede sağlık sistemi de etkin şekilde çalışamıyor.