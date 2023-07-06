Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski İstanbul'a geliyor

Son dakika haberi... Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine yarın İstanbul'a geliyor. 

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski İstanbul'a geliyor

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, yarın Türkiye'ye bir çalışma ziyaretinde bulunacak.

Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek.

Görüşmelerde, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili son gelişmeler, süresi 17 Temmuz'da dolacak Tahıl Koridoru Anlaşması ile iki ülke arasındaki ilişkiler ele alınacak.

Kaynak: AA

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Rusya - Ukrayna savaşı Recep Tayyip Erdoğan
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