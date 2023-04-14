Sızdırılan Pentagon belgeleri: İçeriğinde neler var?

GERÇEK GÜNDEM - ABD’ye ait gizli dosyaların görüntüleri, 21 yaşındaki askeri üs çalışanı Jack Teixeira tarafından mesajlaşma uygulaması Discord'da arkadaşlarıyla birlikte kurduğu bir grupta yayımlandı.

BBC’nin haberine göre; zaman çizelgeleri ve düzinelerce askeri kısaltmayla tamamlanan, bazıları "çok gizli" olarak işaretlenen belgeler, Ukrayna'daki savaşın ayrıntılı bir resmini çizmesinin yanı sıra, Çin ve müttefikleri hakkında bilgi sunduğu görüldü.

Peki Pentagon yetkililerinin gerçekliğini doğruladığı bu belgelerin içeriğinde neler var?

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) GENEL SEKRETERİ RUSYA'YA KARŞI 'FAZLA UZLAŞMACI'

Yayımlanan bir belgeye göre ABD, Türkiye’nin de arabuluculuk yaptığı tahıl koridoru anlaşması konusunda BM genel sekreterinin tutumunun, Rusya'yı Ukrayna'daki savaştan sorumlu tutma girişimlerini baltaladığına inanıyordu.

Washington'un BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’i gözetlediğini öne süren dosyalara göre, Guterres Rusya'nın çıkarlarını gözetmeye çok istekliydi.

ÜRDÜN, ÇİN'İN HUAWEI YASAKLAMASINA MİSİLLEME YAPMASINDAN KORKUYOR

Belgelerin birçoğunun Washington'un Çin teknolojisinin yayılması gibi küresel kaygılarına ışık tuttuğu belirtildi.

Şubat sonunda elde edilen istihbarata dayanan üç belge, üst düzey Ürdünlü yetkililer arasında Çinli teknoloji firması Huawei’nin 5G lansman planlarının dışında bırakılıp bırakılmayacağına ilişkin tartışmaları detaylandırıyor.

Belgede, lansmandan sorumlu Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin'in, Huawei'yi planın dışında tutmaları halinde Çin'den misilleme yapılmasından endişe duyduğu belirtiliyor.

ABD AJANLARI RUS İSTİHBARATINA SAHİP

Yeni keşfedilen belgeler, Rus yetkililerin kayıpların bildirilmesi konusunda anlaşmazlığa düştüğünü gösteriyor.

Dosyalara göre Rus ana istihbarat teşkilatı FSB, ülkenin savunma bakanlığını savaşın insan üzerindeki etkisini hafife almakla "suçladı".

Bulgular, ABD ajanslarının Rus istihbaratına ve ordusuna ne ölçüde sızdığını gösteriyor.

BATILI ÖZEL KUVVETLER UKRAYNA İÇİNDE FAALİYET GÖSTERİYOR

23 Mart tarihli bir belge, faaliyetlerini veya yerlerini belirtmeden Ukrayna içinde bulunan az sayıda Batılı özel kuvvetlerin varlığına atıfta bulunuyor. Birleşik Krallık en büyük birliğe (50) sahipken, onu Letonya (17), Fransa (15), ABD (14) ve Hollanda (1) izliyor.

Washington Post gazetesine göre bir belge, Ukrayna'nın yaklaşmakta olan karşı saldırısında başarı şansına ilişkin endişeleri dile getiriyor. ABD bu karşı saldırının, yalnızca "mütevazı toprak kazanımları" ile sonuçlanabileceğini söylüyor.

Ölü ve yaralı sayılarını açıklayan bir slaytta, 223 bin kadar Rus askerinin öldürüldüğü veya yaralanmasının yanı sıra 131 bin kadar Ukraynalı zayiatından bahsediliyor.

MISIR GİZLİCE RUSYA'YA ROKET TEDARİK ETMEYİ PLANLADI

Washington Post, Şubat ortasında Mısır'ın Rusya için gizlice 40 bin roket üretmeyi planladığını öğrendiği başka bir belgeye erişim sağladı.

Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi’nin yetkililere "Batı ile sorunları önlemek için" üretim ve sevkiyatı gizli tutmalarını söylediğini söyledi.

Mısır haber kanallarında adı açıklanmayan bir yetkili, iddiayı "tamamen asılsız" olarak nitelendirdi ve Kahire'nin savaşta taraf tutmadığını söyledi.

Kremlin bunu "başka bir uydurma" olarak nitelendirdi ve Beyaz Saray, Mısır'ın Rusya'ya ölümcül silahlar sağladığına "hiçbir işaret" olmadığını söyledi.

GÜNEY KORE, UKRAYNA'YA SİLAH SEVKİYATI KONUSUNDA KARARSIZ

BBC tarafından görülen gizli bir belge, Güney Kore'nin Ukrayna'da kullanılmak üzere silah satma konusunda kararsız olduğunu ortaya koyuyor.

Seul’un, Rusya'yı kışkırtma korkusuyla Ukrayna'yı silahlandırma konusunda isteksiz davrandığı belirtiliyor.

Sızıntı, Güney Kore’de muhalefet politikacılarının ABD'nin bu kadar üst düzey bir konuşmayı nasıl ele geçirdiğini sorgulamasıyla ülkede güvenlik endişelerini tetikledi.

ÇİN DENEYSEL SİLAH TESTLERİ YAPTI

Post ayrıca, Pekin'in deneysel füzelerinden biri olan DF-27 hipersonik süzülme aracını 25 Şubat'ta test ettiğini de ortaya çıkardı.

Belgelere göre füze 2100km (1300 mil) mesafede 12 dakika uçtu.

Kaynak: Gerçek Gündem