Sırbistan’da ikinci silahlı saldırı: 8 ölü

Sırbistan’da okul saldırısının ardından ikinci bir silahlı saldırı meydana geldi. Bir kişinin hareket halindeki aracından ateş açması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

Sırbistan’da ikinci silahlı saldırı: 8 ölü

Sırbistan, çarşamba günü meydana gelen okul saldırısının ardından ikinci kez bir silahlı saldırıyla sarsıldı. Başkent Belgrad’ın yaklaşık 50 kilometre güneyinde yer alan Mladenovac yakınlarında bir saldırgan, hareket halindeki aracından otomatik silahla etrafa rastgele ateş açtı. Saldırıda 8 kişiyi hayatını kaybederken, 13 kişi de yaraladı.

Olay yerinden kaçan 21 yaşındaki saldırganın Kragujevac yakınlarında polis tarafından yakalandığı belirtildi. Yerel basındaki haberlerde kimliği Uros Blazic olarak açıklanan saldırganın bir tartışma sonrası aracına bindiği, etrafını saran polisi de hedef aldığı bildirildi.

Sırbistan İçişleri Bakanı Bratislav Gasic, saldırıyı bir terör saldırısı olarak değerlendirdiklerini açıkladı.
Sırbistan’da Çarşamba günü 13 yaşındaki bir öğrenci, babasının silahıyla öğrenim gördüğü okuldaki 8 öğrenci ve 1 okul görevlisini öldürmüş, saldırı nedeniyle ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edilmişti.

Kaynak: İHA

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