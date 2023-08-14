Sinead O'Connor biyografik bir film hazırlığındaymış: Beni Demi Moore oynasın

Dünyaca ünlü İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor, 56 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü ismin vefatı öncesi hayatından esinlenen biyografik bir film için hazırlık içinde olduğu ileri sürüldü.

O'Connor'a yakın kaynaklar; ünlü ismin hayatını beyazperdeye aktaracak film için Hollywood'dan Demi Moore'un da aralarında bulunduğu bir oyuncu kadrosu düşündüğü iddia edildi.

Film ünlü şarkıcının, haziran 2021 tarihli otobiyografisi Rememberings'e (Anımsamalar) dayanacaktı.

"DEMI MOORE'A BÜYÜK SAYGI DUYUYORDU"

Konuyla ilgili bir kaynak The Sun'a "Sinead anılarını filme dönüştürmeye hevesliydi ve ekranda nasıl görüneceğine dair bazı fikirleri vardı. Demi Moore'a büyük saygı duyuyordu ve Niamh'ı The Virtues dizisinde izledikten sonra onun gerçek bir yıldız olduğunu düşündü. Sinead, Saoirse'in güçlü olduğunu düşünüyordu ve 2015'te İrlandalı bir göçmeni canlandırdığı Brooklyn'den beri onu seviyordu" açıklamasını yaptı.

Kaynak, film için ilk konseptleri araştırırken Sinead O'Connor'ın üçlü yaklaşım fikrini sevdiğini ve üç farklı aktrisi ön plana çıkaracak bir film tasarladığını da açıkladı.

56 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Yıllarca akıl sağlığı sorunlarıyla mücadele eden O'Connor, 1990'da Prince'in "Nothing Compares 2 U" parçasına getirdiği yorumla şöhreti yakalamıştı.

İslam dinine geçtikten sonra "Shuhada Sadaqat" adını kullanan ünlü isim, 56 yaşındayken ani bir şekilde hayatını kaybetmiş ve geçtiğimiz hafta İrlanda’da çok sayıda kişinin katıldığı törenle toprağa verilmişti.