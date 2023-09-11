Şili'de askeri cunta tarafından katledilenler anıldı

Şili’de sosyalist devlet başkanı Allande’ye karşı düzenlenen askeri darbenin üzerinden 50 yıl geçerken, askeri cuntanın katlettiği kişiler başkent Santiago’da düzenlenen yürüyüşle anıldı.

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Şili'de askeri cunta tarafından katledilenler anıldı

Şili’de sosyalist devlet başkanı Allande’ye karşı düzenlenen askeri darbenin üzerinden 50 yıl geçerken, askeri cuntanın katlettiği kişiler başkent Santiago’da düzenlenen yürüyüşle anıldı. Yürüyüşe yaklaşok 6 bin kişi katıldı.

Şili'de sosyalist devlet başkanı Salvador Allende'ye karşı düzenlenen askeri darbenin üzerinden tam 50 yıl geçti. General Augusto Pinochet liderliğindeki askeri diktatörlüğün (1973-1990) kurbanları başkent Santiago'da düzenlenen yürüyüşle anıldı.

DW Türkçe’nin aktardığına göre, yürüyüş korteji Şili devlet başkanlığı sarayı La Moneda'nın önünden geçtiği sırada göstericilerle polis arasında çatışma yaşandı. Şili hükümetinden yapılan açıklamada sarayın dış cephesinin tahrip edildiği ve bazı camlarının kırıldığı belirtildi. Polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale etti. 11 kişi gözaltına alındı.

Yürüyüşe kısa süreyle katılan Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric eylemdeki şiddet olaylarını kınadı. Sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklama yapan Boric "Allende ve diğer pek çok Demokratın uğruna savaştığı şeye saldırmanın mantıksızlığı alçakçadır" dedi.

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