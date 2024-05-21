Schengen vize ücretlerine zam

Schengen vize ücretleri arttı. AB Komisyonu, Schengen vize yenileme ücretlerine yüzde 12 zam yaptı.

Schengen vize ücretlerine zam

Avrupa Birliği Komisyonu, Schengen vize yenileme ücretlerine yüzde 12 zam yaptı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre; Slovenya Dışişleri Bakanlığı, AB Komisyonu'nun vize ücretlerini 90 Euro'ya çıkardığını duyurdu. 6-12 yaş arası çocuklar için 40 Euro olan vize ücreti 45 Euro'ya çıkarıldı.

AB ayrıca, üye ülkelerden sınırdışı edilen kişilerin "geri kabulünü kabul etme konusunda yetersiz işbirliği" gösteren ülkeler için vize ücretini ise 135/180 Euro'ya yükseltti.

YENİ ÜCRETLER NE ZAMAN GEÇERLİ?

Yeni tarife 11 Haziran'da yürürlüğe girecek.

Vize ücretlerine zam yapılacağını 2 Şubat'ta duyuran Avrupa Birliği Komisyonu'ndan henüz bir açıklama yapılmadı ancak resmi kararın bu hafta sonu açıklanması planlanıyor.

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