Savaş Çanları: ABD, F22'leri Orta Doğu'ya Konuşlandırdı

Hamas liderimin suikast sonucu öldürülmesinin ardından Orta Doğu'daki gerilim artarak sürüyor. Gerilimin ardından ABD, F-22 Raptor savaş uçaklarını ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) sorumluluk alanına göndererek bölgeye konuşlandırdı. İsrail’in destekçisi İngiltere Orta Doğu'daki bütün askeri güçleriyle teyakkuza geçti.

Savaş Çanları: ABD, F22'leri Orta Doğu'ya Konuşlandırdı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da öldürülmesinin ardından İsrail ve İran arasındaki gerilim yükselirken, ABD F-22 Raptor savaş uçaklarını ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) sorumluluk alanına göndererek bölgeye konuşlandırdı.

Savaş Çanları: ABD, F22'leri Orta Doğu'ya Konuşlandırdı - Resim : 1

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, “ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-22 Raptorları, İran ya da vekillerinin bölgede gerilimi tırmandırma ihtimalini azaltmak amacıyla ABD'nin bölgedeki kuvvet pozisyonunda yaptığı değişikliklerin bir parçası olarak 8 Ağustos'ta ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı sorumluluk alanına ulaştı” denildi.

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Birleşik Devletler Küresel Saldırı Görev Gücü'nün (US-GSTF) önemli bileşenlerinden olan F-22'nin ABD tarafından ihracatına izin verilmezken, F-22'nin tek kullanıcısı ABD Hava Kuvvetleri.

İNGİLTERE DE TEYAKKUZDA

İsrail'in Gazze'deki saldırılarına silah ve istihbarat desteğini sürdüren İngiltere, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yapılan suikast sonrası İran ve müttefiklerinin misilleme yapma hazırlıklarına karşı teyakkuzda.

Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarına destek veren İngiltere'nin Akdeniz ve Orta Doğu'daki en görünür varlığı Kıbrıs Adası'nda. İngiltere'nin iki uçak gemisinden biri olan HMS Prince of Wales'i Ortadoğu'ya sevk etmesi bekleniyor.

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