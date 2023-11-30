Sarhoş kız arkadaşını ayıltmak için sıcak banyoya soktu, genç kadın yanarak öldü!

Birleşik Krallık'ta yaşayan Mark Clowes isimli adam sarhoş olan kız arkadaşı Clare Bell'i sıcak banyoya soktu. Genç kadın üçüncü derece yanıklara maruz kalarak hayatını kaybetti.

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Sarhoş kız arkadaşını ayıltmak için sıcak banyoya soktu, genç kadın yanarak öldü!

Birleşik Krallık'ın Audley bölgesinde yaşayan 53 yaşındaki Mark Clowes isimli bir adam 42 yaşındaki sevgilisi Clare Bell'in sarhoş olması üzerine onu ayıltmak istedi.

"DERİSİNİN AYAKLARINA DÖKÜLDÜĞÜNÜ GÖRDÜM"

Mynet'in aktardığına göre sabah 11 civarında sevgilisinin banyo girdiğini belirten Clowes, akşamüzeri 17 civarında ise hala çıkmaması üzerine onu kontrol ettiğini ve ambulansa ihtiyacı olduğunu fark ettiğini belirtti. Mahkemeye verdiği ifadesinde Clowes, "Derisinin soyulmasına neden olacak kadar sıcak banyo yaptığını bilimiyordum. Derisinin ayaklarına döküldüğünü gördüm" dedi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri olay yerine geldiğinde Bell hayatını kaybetmişti ve sırtında, kalçasında, uyluklarında, ayaklarında, kolunda ve dirseklerinde devasa yanıklar vardı. Birmingham Live'ın haberine göre bir patolog, haşlanmanın ölümüne katkıda bulunduğunu söyledi. Clowes, 28 Kasım'da Stafford Kraliyet Mahkemesi'nde ağır ihmal nedeniyle adam öldürme suçundan suçlu bulundu. Clowes'un 2 Şubat'ta cezalandırılması bekleniyor.

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