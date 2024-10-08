Salgın Hızla Yayılıyor! Can Kaybı 600'ü Aştı

Sudan'da etkisini hızla artıran kolera salgınında can kayıpları giderek artıyor. Sudan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 626'ya ulaştı. Her geçen gün yeni vakaların eklenmesi, sağlık sistemi üzerindeki yükü artırıyor.

VAKA SAYISI 21 BİNİ GEÇTİ

Kolera salgını Sudan genelinde hızla yayılmaya devam ederken, vaka sayısı 21 bin 288'i geçti. Bu artış, ülkenin savaşın etkileriyle zaten kırılgan hale gelen sağlık altyapısını zor durumda bırakıyor.

KOLERA SALGINI RESMEN İLAN EDİLDİ

12 Ağustos'ta Sudanlı yetkililer, kolera salgınını resmen ilan etti. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), 1 Ekim’de yaptığı açıklamada yaklaşık 3,4 milyon Sudanlı çocuğun salgın hastalık riski altında olduğunu duyurdu. UNICEF ise Sudan’a 1,4 milyon doz kolera aşısı göndererek salgının kontrol altına alınmasına katkıda bulunmaya çalışıyor.

SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKMÜŞ DURUMDA

Sudan’da süregelen savaş, ülkenin sağlık sistemini işlevsiz hale getirdi. Bu durum, kolera ve diğer salgın hastalıkların yayılmasını daha da hızlandırarak, halkın yaşam koşullarını kötüleştiriyor. Salgınla mücadelede yetersiz kalan sağlık altyapısı, durumu daha da karmaşık hale getiriyor.