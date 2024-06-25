Salgın alarmı: Onlarca kişi hayatını kaybetti

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'daki kolera salgını nedeniyle onlarca kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Salgın alarmı: Onlarca kişi hayatını kaybetti

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) Direktörü Jide İdris, gazetecilere yaptığı açıklamada, ocaktan bu yana ülkenin 31 eyaletine bağlı 107 bölgesine kolera salgınının yayıldığını belirtti.

ÖLÜ SAYISI 53'E ÇIKTI

Bu süre zarfından bu bölgelerde 1528 kolera vakasının görüldüğünü kaydeden İdris, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerinsayısının 53'e çıktığını söyledi.

İdris, ocaktan bu yana yüzde 3,5 olan vaka ölüm oranının Nijerya'yı "yüksek risk" seviyesine getirdiğini ifade ederek, hükümetin Ulusal Kolera Acil Durum Operasyon Merkezi'ni harekete geçirdiğini ifade etti.

YÜZDEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Nijerya'da geçen yıl 3 binden fazla kolera vakası görülmüş, 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu, gıda ve su yoluyla bulaşan kolera ishale ve dolayısıyla vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Nijerya'da temiz su yetersizliğinin yanında tıbbi müdahalenin etkin yapılamaması da hastalık ve ölüm riskini artırıyor. Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara da sıklıkla rastlanıyor.

Kaynak: AA

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