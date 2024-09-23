Rusya'nın Aklı Kursk'ta! Kursk Harekatı'na Dair Yeni Açıklamalar Geldi

Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim bitmiyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’nın 6 Ağustos'ta Kursk bölgesinde düzenlediği saldırıların bilançosunun bildirildiği yeni bir açıklama yaptı. Yedi haftalık sürede en az 56 sivil hayatını kaybettiği açıklandı.

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Rusya'nın Aklı Kursk'ta! Kursk Harekatı'na Dair Yeni Açıklamalar Geldi

Ukrayna 6 Ağustos'ta Rusya'nın batısındaki Kursk bölgesine saldırı düzenlemiş ve yaklaşık 100 yerleşim yerini ve bin 300 kilometrekareden fazla alanı ele geçirdiğini iddia etmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kursk Harekatı'nın bilançosunu bildiren yeni bir açıklama yaptı. Yedi haftalık sürede en az 56 sivilin hayatını kaybettiği ve 266 sivilin yaralandığı belirtildi.

ESİRLER OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Rusya'nın yaptığı açıklamada, 131 bin sivilin bölgedeki evlerini terk etmek zorunda kaldığı yinelenirken, 70 ila 120 sayıları arasında sivilin ise Ukrayna tarafından Kursk’a bağlı Sudzha kasabasında esir olarak tutulduğu iddia edildi. Ukrayna’dan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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Kaynak: İHA

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