Rusya'dan Karadeniz'de Hava Tatbikatı

Rus uçakları Karadeniz semalarında tatbikat gerçekleştirdi. Savunma Bakanlığı, Karadeniz Filosu’na bağlı uçakların “düşman güçlere” ait araçlara yönelik tatbikat yapıldığını duyurdu.

Son Güncelleme:
Rusya'dan Karadeniz'de Hava Tatbikatı

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, tatbikatta, Su-30SM savaş uçaklarının düşman güçlere ait İHA, insansız hücumbot ve deniz çıkartma unsurlarının tespiti ve imhası görevlerini yerine getirmek için Karadeniz semalarında sorti gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada hem gündüz hem de gece saatlerinde yapıldığı belirtilen tatbikattaki görevlerin başarıyla yerine getirildiğine vurgu yapıldı.

Tatbikata katılan uçakların 13 bin metreden fazla yükseklikte uçuş yaptığı belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler
Rusya Karadeniz
Son Güncelleme:
Sakatat Yemeyenler İçin: Evde Yalancı Kokoreç Yapmanın En Kolay Yolu Sakatat Yemeyenler İçin: Evde Yalancı Kokoreç Yapmanın En Kolay Yolu
Eğitime 'Savaş' Engeli! İsrail Saldırıları Nedeniyle Lübnan'da Okullar Tatil Lübnan'da Eğitime 'Savaş' Engeli!
İsrail Kan Dökmeye Devam Ediyor: Gazze'de Can Kaybı 41 Bin 455 Oldu İsrail Kan Dökmeye Devam Ediyor: Gazze'de Can Kaybı 41 Bin 455 Oldu
İsrail'in Lübnan'a Saldırılarında Ölü Sayısı Yükseldi İsrail'in Lübnan'a Saldırılarında Ölü Sayısı Yükseldi
Çin, İsrail'deki Vatandaşlarına Ülkeyi Terk Etme Çağrısında Bulundu Çin, İsrail'deki Vatandaşlarına Ülkeyi Terk Etme Çağrısında Bulundu
Geleceğin Metropolü : İstanbul'u Bırakıp Herkes Bu Şehirden Arsa Alıyor Geleceğin Metropolü : İstanbul'u Bırakıp Herkes Bu Şehirden Arsa Alıyor