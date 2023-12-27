Rusya ve İran Dışişleri Bakanları arasında kritik görüşme

İki müttefik ülke Rusya ve İran'ın Dışişleri Bakanları, güncel ve bölgesel meseleler üzerine bir görüşme gerçekleştirdi.

Rusya ve İran Dışişleri Bakanları arasında kritik görüşme

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleleri değerlendirdi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdullahiyan, Rus mevkidaşı Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Güney Kafkasya'daki son gelişmeler ile bazı bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.

Abdullahiyan, Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı bir barış anlaşmasına varılması için yürütülen müzakere sürecini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek İran'ın bölgede barış ve istikrarın sağlanmasını desteklediğini söyledi.

Lavrov ise İran'ın Avrasya Ekonomik Birliği ile serbest ticaret anlaşması imzalamasını memnuniyetle karşıladığını ve söz konusu anlaşmanın İran, Rusya ve Birliğe üye ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Ülkesinin İran'ın toprak bütünlüğüne "koşulsuz" saygı duyduğunu belirten Lavrov, bunun, Rusya'nın değişmez tutumu olduğunu kaydetti.

Lavrov, Reşt-Astara demir yolu projesinde iki ülke arasındaki işbirliğine işaret ederek ülkesinin, söz konusu projenin uygulanmasını hızlandırma konusundaki kararlılığını dile getirdi.

Kaynak: AA

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