Rusya, Ukrayna'daki “Harry Potter Kalesi”ni vurdu: 5 kişi öldü, 32 yaralı var

Rusya'nın Ukrayna'nın Odessa kentindeki Harry Potter Kalesi olarak bilinen yapıya füze saldırısında bulundu. Füze saldırısında 5 kişi öldü, 32 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri 600 metrekare alana sahip dört katlı binanın çatı katında çıkan büyük çaplı yangını çalışmalar sonucunda söndürdü.

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Rusya, Ukrayna'daki “Harry Potter Kalesi”ni vurdu: 5 kişi öldü, 32 yaralı var

Ukrayna’ya yönelik saldırılarını sürdüren Rusya, Odessa’yı hedef aldı. Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın dün Odessa kıyısındaki "Harry Potter Kalesi" olarak bilinen 4 katlı hukuk akademisine füze saldırısı düzenledi.

Rusya, Ukrayna'daki “Harry Potter Kalesi”ni vurdu: 5 kişi öldü, 32 yaralı var - Resim : 1

Rusya'nın düzenlediği saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 8’inin durumu ağır 32 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Yaralanan 23 kişinin hastanede tedavisinin sürdüğü kaydedilen açıklamada, binanın çatısında çıkan yangına müdahale için 45 kişilik 15 acil servis ekibinin sevk edildiği kaydedildi.

Rusya, Ukrayna'daki “Harry Potter Kalesi”ni vurdu: 5 kişi öldü, 32 yaralı var - Resim : 2

Odesa Belediye Başkanı Gennadiy Trukhanov yaptığı açıklamada, “Canavarlar. Barbarlar. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. İnsanlar deniz kenarında yürüyüşe çıkıyor ve onları ateş edip öldürüyorlar" dedi. Ukrayna donanması sözcüsü Dmytro Pletenchuk da saldırının İskender-M balistik füzesi ile gerçekleştirildiğini söyledi.

Rusya, Ukrayna'daki “Harry Potter Kalesi”ni vurdu: 5 kişi öldü, 32 yaralı var - Resim : 3

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Kaynak: İHA

Etiketler
Rusya - Ukrayna savaşı Ukrayna Rusya Harry Potter
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