Rusya, Harkiv'i vurdu: 7 kişi hayatını kaybetti
Rusya, Ukrayna'nın Harkiv bölgesine saldırı gerçekleştirdi. Ukrayna Acil Durum Servisi tarafından yapılan açıklamaya göre saldırıda en az 7 kişi hayatını kaybederken 20 kişi de yaralandı.
Rusya'nın son haftalarda Ukrayna'nın Harkiv bölgesine yönelik gerçekleştirdiği saldırılar, artarak devam ediyor. Ukrayna Acil Durum Servisinden yapılan açıklamaya göre Rus ordusunun bugün gerçekleştirdiği saldırılarda en az 7 kişi hayatını kaybederken 20 kişi de yaralandı.
Ekiplerin binadaki söndürme çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: