Rusya, Harkiv'i vurdu: 7 kişi hayatını kaybetti

Rusya, Ukrayna'nın Harkiv bölgesine saldırı gerçekleştirdi. Ukrayna Acil Durum Servisi tarafından yapılan açıklamaya göre saldırıda en az 7 kişi hayatını kaybederken 20 kişi de yaralandı.

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Rusya, Harkiv'i vurdu: 7 kişi hayatını kaybetti

Rusya'nın son haftalarda Ukrayna'nın Harkiv bölgesine yönelik gerçekleştirdiği saldırılar, artarak devam ediyor. Ukrayna Acil Durum Servisinden yapılan açıklamaya göre Rus ordusunun bugün gerçekleştirdiği saldırılarda en az 7 kişi hayatını kaybederken 20 kişi de yaralandı.

Ekiplerin binadaki söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

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Rusya - Ukrayna savaşı
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