Çek Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı motosiklet kazası geçirdi

Çek Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Petr Pavel'in motosiklet kazası geçirdiği duyuruldu. Kazayı hafif yaralı atlatan Pavel, hastanede gözlem altına alındı.

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Çek Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı motosiklet kazası geçirdi

Çekya Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Petr Pavel’in geçirdiği motosiklet kazasında yaralandığını, sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, motosiklet kazası geçirdi. Çekya Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 62 yaşındaki Pavel’in motosiklet kullanırken yaralandığı belirtilerek, “Yaraları ciddi değil ancak hastanede kısa bir gözlem altına alınacak” denildi.

Kaynak: İHA

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Trafik kazası
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