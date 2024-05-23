İsrail'den 'yanlışlık' itirafı: BM personelinin ölümüne sebep olmuştu...

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu, 13 Mayıs tarihinde Refah'ta BM aracına ateş açarak bir görevlinin ölümüne ve başka bir görevlinin yaralanmasına neden olmuştu. Soruşturma, İsrail güçlerinin silahlı kişilerin de bulunduğu bir BM aracını, kuralları ihlal ederek, defalarca saldırıya uğrattığını ortaya çıkardı.

Ölen BM görevlisinin Hindistan vatandaşı Waibhav Anil Kale olduğu, BM Emniyet ve Güvenlik departmanında çalıştığı belirtildi. Saldırıda ayrıca Ürdün vatandaşı bir BM görevlisinin de yaralandığı ifade edildi.

Soruşturma sonuçlarına göre, İsrail güçlerinin BM aracına yönelik saldırısından önce aracın gelişine dair herhangi bir uyarı almadığı ve aracın Refah Kontrol Noktası'na gidişinin İsrail ordusuyla koordine edilmediği ortaya çıktı. Ayrıca, İHA'yı kullanan askerlerin aracın üzerindeki BM yazısını görmediği de belirtildi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında sivillerin yanı sıra yardım görevlilerini de hedef aldığına dikkat çekildi. Uluslararası insancıl hukuka göre, yardım görevlilerini ve sivilleri kasıtlı olarak hedef almak savaş suçu sayılıyor.

Kaynak: AA