Rusya, Estonya Başbakanı Kallas hakkında arama kararı çıkarttı

Estonya Başbakanı Kallas, hakkında Rus Ceza Kanunu doğrultusunda arama kararı çıkarıldı.

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Rusya, Estonya Başbakanı Kallas hakkında arama kararı çıkarttı

Rusya İçişleri Bakanlığı sitesinde yer alan bilgiye göre, Estonya Başbakanı Kallas, Rus Ceza Kanunu doğrultusunda arananlar listesine eklendi.

Rusya İçişleri Bakanlığı, Estonya Başbakanı Kaja Kallas hakkında arama kararı çıkarttı.

Bakanlık, kararın gerekçesine ilişkin açıklama yapmadı.

Basına yansıyan haberlere göre Kallas, Rus yönetimine karşı açıklamalarıyla biliniyor.

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