Rusya en az 89 askerin öldüğü saldırı için kendi askerlerini suçladı

Rusya, 1 Ocak’ta en az 89 Rus askerinin ölümüne yol açan Ukrayna saldırısının, askerlerin cep telefonu kullanımı yüzünden gerçekleştiğini açıkladı.

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Rusya en az 89 askerin öldüğü saldırı için kendi askerlerini suçladı

Ukrayna yeni yılın ilk dakikalarında, işgal altındaki Donetsk bölgesindeki Makiivka’da Rus askerlerinin kaldığı bir okulu vurmuştu.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre telefon kullanımını yasaklayan Rus ordusu, bu yasağı dinlemeyen askerler yüzünden Ukrayna’nın konum tespiti yapabildiğini duyurdu.

Bu, Rusya’nın Şubat’tan bu yana bir kerede en fazla asker kaybettiği saldırı oldu.

Ukrayna saldırıda 400 Rus askerinin öldürüldüğünü, 300’ünün de yaralandığını öne sürüyor.

Rusya saldırının ABD tarafından verilen HIMARS füzeleriyle yapıldığını ve hava savunma sistemlerinin bu füzelerden 2’sini düşürürken 4 füzenin binayı hedef aldığını açıkladı.

Saldırıyla ilgili bir soruşturma başlatan Rus ordusu, sorumluların yargılanacağını ve gelecekte benzer olayların yaşanmaması için önlem alacaklarını duyurdu.

Rusya saldırıdaki can kaybını ilk başta 63 olarak açıkladı, ardından 89’a yükseltti.

Hedef olan askerler, Rus lideri Vladimir Putin’in aldığı kısmi seferberlik kararı sonrası silah altına alınan kişilerdi.

Tamamen yıkılan binada mühimmat da bulunuyordu.

Bazı Rus yorumcular ve siyasetçiler saldırının ardından Rus ordusunun niteliğini sorguladı.

Rusya’nın Donetsk’e atadığı eski yönetici Pavel Gubarev, kimsenin cezalandırılmaması durumunda durumun daha da kötüleşeceğini söyledi.

Moskova’nın yerel meclisinin başkan vekili Andrei Medvedev de ölümlerin sorumlusu olarak, bu kadar çok askeri aynı binaya koyan komutandansa askerlerin kendilerinin gösterilmesinin beklenen bir durum olduğunu belirtti.

Putin, hayatını kaybeden askerlerin ailelerine 5 milyon ruble (1,28 milyon TL) ödenmesine karar verdi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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