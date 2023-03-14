'Robot avukat'a hukuk firmasından dava: Diploması yok

ABD’de bir hukuk firması, uygulama üzerinden danışmanlık hizmeti veren DoNotPay adlı robot avukatı ‘ruhsatsız çalıştığı’ gerekçesiyle mahkemeye verdi.

'Robot avukat'a hukuk firmasından dava: Diploması yok

DoNotPay,  mobil uygulama üzerinden insanlara hukuk danışmanlığı yapan bir robot. Diken'in aktardığına göre DoNotPay bir ‘chatbot‘ sizinle uygulanma üzerinden yazışarak hukuki sorunlarınızın çözümünde yol gösteriyor.

Ancak bu kez bir avukata ihtiyacı olan kendisi. Çünkü Chicago’lu hukuk firması Edelson, DoNotPay’i dava etti. Sebep, hukuk diploması ve avukatlık ruhsatı olmadan hukuki danışmanlık yapması. Verdiği hukuk danışmanlığının yetersiz olması, insanları yanlış yönlendirmesi vs.

3 Mart 2023 tarihinde San Francisco’da açılan dava dilekçesinde, DoNotPay’i kullanan Jonathan Faridian adlı kişinin hukuki açıdan yetersiz hizmet aldığı da belirtildi.


Bundan sekiz yıl önce Joshua Browder’ın kurduğu DoNotPay, yapay zekayla eğitilerek hukuk danışmanlığı veren tek ‘robot avukat’ değil ama aralarında en ünlüsü. Şimdi sanık sandalyesine oturarak daha da ünlü oldu.

Sarımsakla ilgili uyarı. 1 diş tüketince bile etki ediyormuş Sarımsakla ilgili uyarı. 1 diş tüketince bile etki ediyormuş
Miçotakis: Deprem halklarımızı birbirine yakınlaştırdı Miçotakis: Deprem halklarımızı birbirine yakınlaştırdı
Künefe evde nasıl yapılır? Çıtır çıtır olmasını sağlayan lezzet sırrı Künefe evde nasıl yapılır? Çıtır çıtır olmasını sağlayan lezzet sırrı
Rusya, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 60 gün daha uzatılmasını kabul etti Rusya, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 60 gün daha uzatılmasını kabul etti
ÇOK OKUNANLAR
2023'te yapılan son anketler: İşte bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları 2023'te yapılan son anketler: İşte bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları
İş Bankası Mart ayı emekli promosyon rakamlarını güncelledi İş Bankası Mart ayı emekli promosyon rakamlarını güncelledi
Turnayı gözünden vuracak 3 burç belli oldu: Paralarını koyacak yer bulamayacaklar Turnayı gözünden vuracak 3 burç belli oldu: Paralarını koyacak yer bulamayacaklar
Aksoy Araştırma Şirketi'nin kurucusu Ertan Aksoy açıkladı: Seçmen kararını verdi! Aksoy Araştırma Şirketi'nin kurucusu Ertan Aksoy açıkladı: Seçmen kararını verdi!
Meteoroloji uyardı, AFAD telefonlara bu mesajı gönderdi: Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji uyardı, AFAD telefonlara bu mesajı gönderdi: Çok kuvvetli geliyor!