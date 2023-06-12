Reuters'tan dikkat çeken Türkiye analizi: 'Yargı sistemine yönelik olumsuz imajı değiştirmek için yakın zamanda yeni adımlar açıklayabilir'
İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, 28 Mayıs seçimlerinin ardından açıklanan yeni kabinenin yargı sistemine ilişkin yeni adımlar atabileceğini belirten bir habere imza attı.
28 Mayıs'ta gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasının ardından yeni kabine açıklanmış, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek getirilmişti.
Şimşek'in bakanlık koltuğuna oturmasının ardından 'rasyonel modele geçeceğiz' açıklamasında bulunmuştu.
"YENİ ADIMLAR GELEBİLİR"
Şimşek ile birlikte uluslararası piyasalara olumlu mesajlar verileceği kaydedilirken; İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, dikkat çeken bir habere imza attı.
Reuters haberinde "Türkiye'nin yabancı yatırımcılara güven verebilmesi için yargı reformlarını uygulaması kritik öneme sahip" derken; yeni kabinenin yargı sistemine ilişkin yeni adımlar atabileceğini belirtildi.
Haberde, "Yeni kabine, yargı sistemine yönelik olumsuz imajı değiştirmek için yakın zamanda yeni adımlar açıklayabilir" denildi.