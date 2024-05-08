Rapçi Drake'in evine silahlı saldırı! Bir çalışan ağır yaralandı

Kanadalı hip-hop sanatçısı Drake'in Toronto'daki malikanesinde çalışan bir güvenlik görevlisi, eve yönelik silahlı saldırıda yaralandı.

Toronto polisinin yaptığı açıklamaya göre, evin dışında meydana gelen saldırıda yaralanan güvenlik görevlisi hastaneye kaldırıldı.

Çalışanın evin kapısında beklerken vurulduğu ifade edilen açıklamada, saldırganın bir araçla bölgeden kaçarken görüldüğünü belirtti.

Saldırının sebebinin henüz belirlenemediğini açıklayan polis, Drake'in saldırı sırasında evde olup olmadığına ilişkin de bilgi vermedi.