Papa Francis, taburcu edildi: Hâlâ hayattayım!

Papa Francis, 29 Mart'ta yatırıldığı İtalya’nın başkenti Roma’daki Gemelli Hastanesi’nden taburcu edildi. Dışarıda kendisini bekleyenleri selamlayan Papa, "Hâlâ hayattayım" dedi.

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Papa Francis, taburcu edildi: Hâlâ hayattayım!

Katoliklerin ruhani lideri 86 yaşındaki Papa Francis, çarşamba günü nefes darlığı nedeniyle yatırıldığı İtalya’nın başkenti Roma’daki Gemelli Hastanesi’nden taburcu oldu.

Vatikan'dan yapılan açıklamada, bronşit teşhisi konulan Papa Francis'in tedaviye hızlı yanıt verdiği belirtildi.

"HÂLÂ HAYATTAYIM"

Sabah saatlerinde hastaneden ayrılan Papa Francis, dışarıda kendisini bekleyen gazetecileri ve geçmiş olsun dileklerinde bulunanları selamladı. "Korkmadım, hâlâ hayattayım" diyen Papa, daha sonra aracıyla Vatikan'a doğru yola çıktı.

"TESTLER, SOLUNUM ENFEKSİYONU OLDUĞUNU GÖSTERDİ"

Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni, 29 Mart'ta yaptığı açıklamada Papa Francis'in son günlerde nefes almakta güçlük çektiğini ve solunum yolu enfeksiyonu tedavisi için birkaç gün hastanede kalacağını belirterek, "Testler, birkaç gün tıbbi tedavi gerektirecek bir solunum yolu enfeksiyonu olduğunu gösterdi" demişti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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