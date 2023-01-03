Pakistanlı bir grup erkek, Danimarka'da sokağı birbirine kattı

Dünyanın pek çok yerinden yılbaşı görüntüleri gelmeye devam ediyor. Eğlenceler sırasında fazla alkolünde etkisiyle bazı taşkınlar yaşanabiliyor. Avrupa’dan gelen görüntülerde bir grup Pakistanlı erkeğin halleri dikkat çekti.

Danimarka’da yılbaşı gecesi yaşanan olayda Pakistanlı bir grup erkek alkolünde etkisiyle garip hareketler sergiledi. Çevredeki vatandaşlar şaşkınlıkla izlerken Pakistanlı erkekler üstlerini çıkarak sokakları birbirine kattı.