İlk saldırıda 52 kişi hayatını kaybetmişti: Pakistan'da bir bomba daha patladı

Pakistan’ın Hayber Pakhtunkhwa eyaletindeki bir camide Cuma namazı sırasında gerçekleştirilen bombalı saldırı 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

İlk saldırıda 52 kişi hayatını kaybetmişti: Pakistan'da bir bomba daha patladı

Pakistan ikinci bombalı saldırıyla sarsıldı. Ülkenin kuzeybatısındaki Hayber Pakhtunkhwa eyaletine bağlı Hangu kentindeki bir camide Cuma namazı sırasında bombalı saldırı gerçekleştirildi.

Patlamanın şiddetiyle caminin çatısı çöktü. Bölgeye polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Polisten yapılan açıklamada, saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı bildirildi.
Camide 30-40 kişinin bulunduğu belirtiliyor.

İLK SALDIRI CAMİ YAKININDA

Öte yandan, saatlerce önce Belucistan eyaletine bağlı Mastung bölgesinde Hazreti Muhammed’in (s.a.v.) doğum günü olan Mevlid Kandili vesilesiyle çok sayıda kişinin toplandığı Medine Cami yakınında bombalı saldırı gerçekleştirilmişti. Saldırıda şu ana kadar 52 kişi hayatını kaybettiği açıklandı. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: İHA

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