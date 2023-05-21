Oscar ödüllü oyuncu Cate Blanchett: Oyunculuğu bırakmaya çalışıyorum

Geçtiğimiz yıl Tar filmiyle Oscar Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülüne aday gösterilen ve kariyeri boyunca birçok yapımda rol alan Cate Blanchett, oyunculuğu bırakmaya çalıştığını söyledi.

Son Güncelleme:
Oscar ödüllü oyuncu Cate Blanchett: Oyunculuğu bırakmaya çalışıyorum

"Benjamin Button’ın Tuhaf Hikayesi", " Elizabeth", "Babil", "Tar" ve "Yüzüklerin Efendisi" gibi filmlerle tanınan Oscar ödüllü oyuncu Cate Blanchett, bu yıl 76'ncısı düzenlenen Cannes Film Festivali'ne katıldı.

Festivalde Variety'ye konuşan Blanchett, oyunculuğu bırakma fikrinden bahsetti. Blanchett, "Hep oyunculuğu bırakmaya çalışıyorum" dedi.

Festivale yeni filmi "The New Boy" için katılan oyuncu, aynı zamanda filmin yapımcılığını da üstleniyor. 

Yapımcılığı, oyunculuğun bir uzantısı olarak olan gördüğünü söyleyen Blanchett, daha fazla kamera arkasında yer almak istediğini belirterek, "Profesyonel kariyerim olarak oyunculuğu bırakmaya çalışıyorum" diye konuştu. 

Filmlerin çekim sürecinde yer almayı ilgi çekici bulduğunu dile getiren Blanchett, "Bazen setteki tek kadın olduğumu fark ediyorum. 62 erkek var ve ben ortamdaki tek kadınım" dedi.

Oyuncu, setlerde daha çok kadın olması gerektiğini vurgulayarak, "Film sektöründeki kadınları konuşmak zorunda kalmadığımız günleri iple çekiyorum" ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme:
Aşçıların sırrıymış! Donmuş kıymayı sağlıklı yoldan çözdürme yolu Aşçıların sırrıymış! Donmuş kıymayı sağlıklı yoldan çözdürme yolu
Yunanistan seçimi: Miçotakis yarışa önde başladı Yunanistan seçimi: Miçotakis yarışa önde başladı
Aşkı dolu dolu yaşayan ve çapkınlıkta sınır tanımayan 3 burç Aşkı dolu dolu yaşayan ve çapkınlıkta sınır tanımayan 3 burç
G7'den Rusya'ya yeni yaptırımlar G7'den Rusya'ya yeni yaptırımlar
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş 'tekrar bu tuzağa düşmeyin' diyerek altın alacakları uyardı İslam Memiş 'tekrar bu tuzağa düşmeyin' diyerek altın alacakları uyardı
Asgari ücret ne kadar olacak? AKP kulislerinde konuşulan rakam ortaya çıktı AKP kulislerinde konuşulan rakam ortaya çıktı
Bekir Ağırdır: Hikaye, Sinan Oğan'ın 'ben şurayı desteklerim' demesinden ibaret değil Bekir Ağırdır: Hikaye, Oğan'ın 'ben şurayı desteklerim' demesinden ibaret değil
İşte 2 adaylı seçimin analizi: ORC Araştırma Genel Müdürü, 3 maddeye dikkat çekerek paylaştı ORC Araştırma Genel Müdürü, 3 maddeye dikkat çekerek paylaştı
Oğuzhan Uğur'dan Melih Gökçek'e yanıt: Topraktan jelibon çıktığına inanıyorsunuz da benim beyanıma mı inanmıyorsunuz? Oğuzhan Uğur'dan Melih Gökçek'e yanıt: Topraktan jelibon çıktığına inanıyorsunuz da...