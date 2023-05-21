Oscar ödüllü oyuncu Cate Blanchett: Oyunculuğu bırakmaya çalışıyorum

"Benjamin Button’ın Tuhaf Hikayesi", " Elizabeth", "Babil", "Tar" ve "Yüzüklerin Efendisi" gibi filmlerle tanınan Oscar ödüllü oyuncu Cate Blanchett, bu yıl 76'ncısı düzenlenen Cannes Film Festivali'ne katıldı.

Festivalde Variety'ye konuşan Blanchett, oyunculuğu bırakma fikrinden bahsetti. Blanchett, "Hep oyunculuğu bırakmaya çalışıyorum" dedi.

Festivale yeni filmi "The New Boy" için katılan oyuncu, aynı zamanda filmin yapımcılığını da üstleniyor.

Yapımcılığı, oyunculuğun bir uzantısı olarak olan gördüğünü söyleyen Blanchett, daha fazla kamera arkasında yer almak istediğini belirterek, "Profesyonel kariyerim olarak oyunculuğu bırakmaya çalışıyorum" diye konuştu.

Filmlerin çekim sürecinde yer almayı ilgi çekici bulduğunu dile getiren Blanchett, "Bazen setteki tek kadın olduğumu fark ediyorum. 62 erkek var ve ben ortamdaki tek kadınım" dedi.

Oyuncu, setlerde daha çok kadın olması gerektiğini vurgulayarak, "Film sektöründeki kadınları konuşmak zorunda kalmadığımız günleri iple çekiyorum" ifadelerini kullandı.