New York'ta rap konserinde izdiham: 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı

ABD’nin New York kentinde GloRilla ve Finesse2tymes adlı rapçilerin konserinde izdiham yaşandı, 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

New York'ta rap konserinde izdiham: 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı

ABD’nin New York kentinde GloRilla ve Finesse2tymes adlı rapçilerin konserinde izdiham yaşandı. Konser alanında silahlı saldırı olduğuna ilişkin yanlış anlaşılma sonrası çıkan izdihamda 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Hope Standard’da yer alan habere göre, New York’ta düzenlenen rap konserinde kalabalıkta silahlı saldırı olduğuna dair yanlış anlaşılma izdihama neden oldu.

Polis şefi David Smith, konser alanında silah ateşlendiğine dair bir kanıt bulunmadığını söyledi.

Smith, konser bitişine doğru kalabalığın tehlikeli bir biçimde alandan çıkmaya çalıştığını ve izdiham yaşandığını söyledi.

İzdiham sonucu hastaneye kaldırılan 33 yaşındaki bir kadın yaşamını yitirirken dokuz kişi de yaralandı.

2022’de çıkardığı “F.N.F (Let’s Go) şarkısıyla Grammy adayı olan GloRilla, Twitter’dan yaptığı paylaşımda “Herkesin iyi olduğunu umuyorum” yazdı.

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