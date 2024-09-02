Netanyahu'nun Korktuğu Oldu! İsrail'de Hayat Durdu

İsrail, Gazze'ye saldırılarına 7 Ekim'den beri devam ediyor. 11 ayın geride kaldığı savaşta Başbakan Binyamin Netanyahu, Hamas'ın ABD'nin ateşkes teklifini kabul etmesine rağmen masaya sürekli yeni şartlar getirerek aylardır ateşkese direniyor. CNN International'a konuşan bir yetkili ise, Netanyahu'nun ülke çapına yayılan devasa gösterilerden endişe duyduğunu söyledi.

SAAT 07.00'DE HAYAT DURDU

İsrail'de bir ateşkes ve takas anlaşması isteyen rehine yakınlarının talebiyle bu sabah genel grev başladı. Ülkenin en büyük işçi sendikası Hisdatrut ve Tel Aviv belediyesi greve katılıyor. Histadrut Başkanı Arnon Bar David, pazartesi sabahı itibarıyla İsrail ekonomisinin tamamının genel greve gideceğini açıkladı.

İsrail'de bu sabah 07.00 itibarıyla başlayan genel grevde Tel Aviv, Batı Kudüs ve Hayfa'da raylı sistemler çalışmayacak, büyük otobüs şirketleri Egged, Dan ve Metropolin'e ait araçlar gün boyunca yollarda olmayacak. Grev bölgelerinde ana okulları bile kapalı, ilk ve orta okullar yarım gün açık olacak. Hastaneler ve sağlık ocakları yalnızca acil hastalara hizmet verecek.

Sabah 08.00'den itibaren İsrail'in dünyaya açılan kapısı niteliğindeki Tel Aviv'in Ben-Gurion Havalimanı'ndan herhangi bir uçak havalanmayacak. İsrail'deki bütün büyük bankalar grevde, büyük alışveriş merkezleri de bugün kapalı.