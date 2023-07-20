Nereden geldikleri bilinmiyor! Berlin'de aslan paniği

Berlin'de aslan paniği nedeniyle kent sakinlerine evlerden çıkılmaması uyarısında bulunuldu.

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Nereden geldikleri bilinmiyor! Berlin'de aslan paniği

Brandenburg eyalet polisi, Berlin'in güneyindeki Stahnsdorf, Kleinmachnow ve Teltow ilçelerinde yaşayanlara sokağa çıkılmaması uyarısı yaparak, evcil hayvanların da evden çıkarılmamasını tavsiye etti.

Polis sözcüsü Daniel Keip, Alman medyasına yaptığı açıklamada, "Görgü tanıkları gece yarısı yırtıcı bir hayvanın bir yaban domuzunu ısırdığını görmüş. Elimize görüntüleri de ulaştı. Görüntülere göre bu bir dişi aslan. Şu anda gerçekliğinden şüphe etmemiz için bir neden yok" ifadelerini kullandı.

NEREDEN GELDİKLERİ BİLİNMİYOR

Vahşi hayvanın nereden geldiğinin hala tam olarak bilinmediğini, hayvanat bahçeleri, hayvan parkları, sirkler ve hayvan barınma tesislerinin kontrol edildiğini bildiren polis, bölgede hem havadan hem karadan arama faaliyetlerinin sürdürüldüğünü kaydetti.

Yabani hayvanın bulunması durumunda anestezi iğnesi kullanılması ya da vurulması konusunda duruma göre karar verileceği belirtildi.

Kaynak: AA

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