NATO'dan Yusuf Dikeç Paylaşımı

NATO, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı sebebiyle milli sporcu Yusuf Dikeç’in Türkiye’yi tanıttığı bir videoyu paylaştı.

NATO’dan yapılan açıklamada, “Olimpiyat gümüş madalyası sahibi ve Türkiye'nin en ünlü atıcısı Yusuf Dikeç bize NATO Dışişleri Bakanlarının bugün ve yarın toplanacağı Antalya'yı gezdiriyor” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA