Moskova'daki saldırının faillerine işkenceli sorgu: Penisine elektrik verilmiş!

Rusya'nın başkenti Moskova'da geçen hafta IŞİD militanlarının terör saldırısı uluslararası kamuoyunda büyük bir üzüntü yaratırken, teröristlerin saldırıdan sonra nasıl yakalandığı ve sorgulandığına dair yeni görüntüler geldi.

Dün yayınlanan görüntülerde Türkiye'den 4 Mart'ta Rusya'ya gittiğini söyleyen Şemseddin Farridun isimli teröristin sorgusunun daha sonra çok daha şiddetli bir şekilde yapıldığı görülüyor.

Görüntülerde bir spor salonunun zeminine yatırılan Fariddun'un ağzından salyalar çıktığı görülürken bu sırada pantolonunun indirildiği ve penisine elektrik kabloları takıldığı anlaşıldı. Kabloların diğer tarafında ise 80 voltluk pile sahip askeri radyo bulunuyor.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasından sonra bazı hesaplar, bu yöntemin Rusya'da yaygın olduğunu aktardı. Bu sorgunun Tapik lakabıyla bilinen TA-57 isimli askeri telefon aracılığıyla yapıldığı belirtilirken, "80 volta kadar elektrik verilebiliyor ve bu da genelde mahkumların parmak, kulak ve cinsel organına verilebiliyor. En etkili yöntem de mahkumun üzerine su dökmek" yorumu yapıldı.

Fariddun, dün yayınlanan görüntülerde Türkiye'den Rusya'ya geldiğini söylemiş ve Telegram'da tanıştığı kişilerin kendisine bu kanlı terör saldırısını gerçekleştirmesi için para verdiğini duyurmuştu.

Saldırganlar gece saatlerinde Moskova'daki Rusya Soruşturma Komitesi'nin merkez binasına getirildi. Görüntülerde teröristlerin gözleri ve elleri bağlı olduğu görülürken bir süre kafaları duvara dayanacak şekilde eğilerek bekletilmeleri de dikkat çekti.