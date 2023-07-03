Milyonlarca takipçisi vardı: 30 yaşındaki sporcu hayatını kaybetti

Sosyal medyada 8 milyondan fazla takipçisi olan ünlü sporcu Jo Lindner henüz 30 yaşında hayatını kaybetti.

Milyonlarca takipçisi vardı: 30 yaşındaki sporcu hayatını kaybetti

Spor salonu antrenmanları ve beslenme önerileri hakkında hazırladığı gönderilerle kısa sürede sosyal medyada 8.4 milyon takipçiye ulaşan Lindner yakın çevresi tarafından, kibar, güçlü, ve insanlara inanan biri olarak tanımlandı.

KIZ ARKADAŞI DUYURDU: ANEVRİZMA NEDENİ İLE ÖLDÜ

Lindner kız arkadaşı Nicha, Cumartesi günü Instagram'dan yaptığı paylaşım ile meşhur vücut geliştiricinin öldüğünü doğruladı ve erkek arkadaşının ölümüne bir anevrizmanın neden olduğunu duyurdu. Nicha, Linder'in ölümünden önceki son günlerde sadece boyun ağrısından şikayet ettiğini ancak bunu ciddiye almadığını belirtti. Erkek arkadaşının ölmeden önce ona aldığı hediye kolyeyi boynuna taktığını anlatan Nicha, "Orada, odada onunlaydım. Şu an pek bir şey yazamıyorum. İnanın bu adam düşündüğünüzden çok daha fazlası" ifadelerini kullandı.

ANEVRİZMA NEDİR?

ANEVRİZMA, kan damarlarının duvarında oluşan baloncuk şeklindeki patolojik genişlemeleri tarif eden genel tıbbi tanımlamadır. Anevrizmalar, zayıf duvar yapıları nedeni ile patlayarak ölümcül kanamalara neden olabilirler.

Kalp anevrizması çoğunlukla belirti vermiyor. Ancak nefes darlığı, sürekli yorgunluk, çarpıntı ve göğüs ağrısı gibi bulgular bu hastalıkla ilgili ipucu oluşturabiliyor.

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