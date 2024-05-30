Metrelerce yüksekte korku dolu anlar: İşçiler fırtınada gökdelenden savruldu
Çin'in başkenti Pekin'de gökdelen camını temizleyen 13'ün üzerinde işçi, fırtınanın etkisiyle metrelerce yükseklikten aşağıya savruldu. İşçiler, iplere bağlı şekilde havada asılı kalırken, olayda can kaybı yaşanmadı.
Çin’in başkenti Pekin’de 234 metre yükseklikteki gökdelenin camlarını temizleyen en az 13 işçi, fırtınanın etkisiyle havada savruldu.
Sosyal medyaya yansıyan görsellerde, Çin Devlet televizyonu CCTV’nin Pekin’deki genel merkezinin camlarını temizlemek için iplerle gökdelenin çatısından sarkan işçiler fırtınaya yakalandı.
234 metre yükseklikteki gökdelenin camlarını temizledikleri sırada fırtınaya yakalanan en az 13 işçi, onlarca metre yükseklikte iplere bağlı şekilde havada asılı kaldı.
İşçiler fırtınanın etkisiyle gökdelenin camlarından en az 50 metre aşağıda boşluğa doğru savruldu. Olayda can kaybı yaşanmadı.
Kaynak: AA