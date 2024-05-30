Türkiye ve Azerbaycan Adalet Bakanları işbirliği protokolü imzaladı

Ankara'da gerçekleşen görüşmede, Türkiye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Azerbaycan Adalet Bakanı Fikret Memmedov, iki ülke arasında adli konularda bilgi ve deneyim paylaşımını içeren işbirliği protokolünü imzaladı.

Türkiye ve Azerbaycan Adalet Bakanları işbirliği protokolü imzaladı

Görüşmede, Bakan Tunç Azerbaycan'ın bağımsızlık gününü kutlarken, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın önemine vurgu yaptı. Tarihi ve kültürel bağlarla bağlı olan Türkiye ve Azerbaycan'ın, Şuşa Beyannamesi ile müttefiklik düzeyine yükseltildiğini belirtti.

Tunç, Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı Karabağ Savaşı'ndaki zaferini ve Türkiye'nin bu süreçteki desteğini dile getirdi. İki ülke arasındaki adli işbirliğinin de yakın ve verimli olduğunu ifade etti.

Azerbaycan Adalet Bakanı Memmedov ise iki ülke arasındaki müttefikliğin sadece anlaşmalar üzerinde değil, amaçlar üzerinde de kurulduğunu vurguladı. İkili ilişkilerin tarihi yakınlığı sayesinde daha da ileriye taşınabildiğini belirtti.

İmza töreninin ardından iki Bakan karşılıklı hediyeler takdim etti.

Kaynak: AA

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