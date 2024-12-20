Meksika'da Hapishanede İsyan! Mahkumlar Mobilyaları Ateşe Verdi: 2 Ölü

Meksika'nın Tabasco eyaletindeki Creset hapishanesinde, mahkum nakilleri nedeniyle çıkan isyanda 2 mahkum yaşamını yitirdi, bazıları yaralandı.

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Meksika'da Hapishanede İsyan! Mahkumlar Mobilyaları Ateşe Verdi: 2 Ölü

Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı Creset kentindeki hapishanede bazı mahkumların başka cezaevine nakledilmesi isyana yol açtı. Çıkan olaylarda 2 mahkum yaşamını yitirdi, bazıları yaralandı.

Devlet Güvenlik Sekreteri Victor Hugo Chavez, basına yaptığı açıklamada, şiddet olaylarının 2 mahkumun nakledilmesi nedeniyle çıktığını, polisin cezaevinde güvenliği sağlamak için operasyon yaptığını belirtti. Mahkumlar, çeşitli mobilyaları ve çöpleri ateşe verdi. Operasyonda çok sayıda silah, kesici alet ve patlayıcı madde ele geçirildi.

Öte yandan isyanın duyulması üzerine mahkum yakınları bilgi almak için cezaevi önünde toplandı.

Kaynak: AA

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