Mastercard, 1000 Çalışanını İşten Çıkaracak

ABD merkezli finansal hizmetler şirketi Mastercard, yeniden yapılanma planı kapsamında küresel personel sayısını yüzde 3 oranında azaltıyor. ABD basınında yer alan haberlere göre işten çıkarmalardan yaklaşık 1000 personel etkilenecek.

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Mastercard, 1000 Çalışanını İşten Çıkaracak

Mastercard sözcüsünün açıklamasında, yakın zamanda organizasyonel değişiklik planının duyurulduğu anımsatılarak, büyümeyi hızlandırmak ve uzun vadeli fırsatlara yatırımı mümkün kılacak kapasiteyi açığa çıkarmak için bölge ve işletmelerin yeniden düzenlendiği ifade edildi.

Bu değişiklikler yapılırken kaynakların büyüme alanlarına yeniden dağıtılmasının planlandığı bilgisi verilen açıklamada, söz konusu eylemlerin şirketin personelinin yüzde 3'ünü etkileyeceği belirtildi.

Açıklamada, etkilenen çalışanlara bildirimlerin çoğunun üçüncü çeyrekte tamamlanmasının beklendiği ve söz konusu çalışanlara destek sağlanacağı kaydedildi.

ABD basınında yer alan haberlerde, işten çıkarmalardan yaklaşık 1000 personelin etkileneceği ifade edildi.

Kaynak: AA

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