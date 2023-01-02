Maduro: ABD ile ilişkileri normalleştirmeye hazırız

Venezuela lideri Nicholas Maduro, ülkesinin ABD ile siyasi ve diplomatik ilişkileri normalleştirme sürecine hazır olduğunu söyledi.

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Maduro: ABD ile ilişkileri normalleştirmeye hazırız

Venezuela lideri Nicholas Maduro, ABD yönetiminin ülkesine yönelik yaklaşımı ve muhtemel müzakere sürecini değerlendirdi.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre gazeteci Ignacio Ramonet'e röportaj veren Maduro, "Venezuela, mevcut ABD yönetimi ve sonraki yöntimle diplomatik ve siyasi ilişkilerin normalleştirilmesi ve düzenlenmesi sürecine yönelik adımlar atmaya tümüyle hazır" ifadelerini kullandı.

Maduro, "En üst düzeyde diyaloğa, saygılı ilişkilere hazırız ve keşke ABD'de bir ışık huzmesi gelse, sayfayı çevirip aşırıcı politikalarını bir kenara bırakıp Venezuela konusunda daha pragmatik politikalara yönelseler" dedi.

Venezuela ile ABD arasındaki diplomatik ilişkiler eski Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun kendini geçici devlet başkanı' ilan etmesi ve Washington tarafından tanınmasının ardından askıya alınmıştı.

Öte yandan eski ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, 2017'de Venezuela'ya ABD mali piyasasında Venezuela Hazine tahvillerinin ticaretini ve Venezuela petrol ve doğalgaz şirketi PDVSA ile iş yapılmasını yasaklayan yaptırımlar uygulamıştı.

Venezuelalı bazı yetkililer de yaptırım listesine alınmıştı.

Biden yönetimi, Maduro hükümeti ve Washington destekli muhalefet arasında Ekim 2021'de askıya alınan müzakerelerin yeniden başlaması için bazı yaptırımları kaldırma kararı almıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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