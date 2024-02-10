Macaristan Cumhurbaşkanı Novak istifa etti

Çocuklara yönelik cinsel istismar davasındaki bir kişiyi affetmesiyle ilgili tartışmalar devam ederken Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak istifa ettiğini duyurdu.

Reuters'ın aktardığına göre: Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, bir çocuk yuvasındaki cinsel istismar vakasının örtbas edilmesiyle ilgili suç ortağı olarak hüküm giyen bir kişiyi affettiğinin ortaya çıkmasının ardından istifa etti.

Novak, devlet televizyonunda yayımlanan konuşmasında “Bir hata yaptım. Bugün size cumhurbaşkanı olarak hitap ettiğim son gün” dedi.

Macaristan’da bir devlet yurdu müdürü, 2004-2016 yıllarında en az 10 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada 8 yıl hapis cezası almıştı. Kurumun müdür yardımcısı da 2018 yılında cinsel istismarın örtbas edilmesine yardımcı olduğu gerekçesiyle 3 yıl hapis cezası almıştı.

Novak’ın müdür yardımcısını cumhurbaşkanlığı affıyla serbest bıraktığı ortaya çıkmasının ardından ülkede tartışma başlamıştı.

Cuma günü binlerce gösterici Novak'ın ofisinde gösteri yaparak Novak'ın istifasını talep etmişti.