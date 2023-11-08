Lübnan sınırında 2 İsrail askeri yaralandı

Ordudan yapılan açıklamaya göre, Lübnan topraklarından sınıra yakın bir bölgede İsrail güçlerine tanksavar füzesiyle saldırı düzenlendi.

Saldırıda biri orta, diğeri hafif şekilde yaralanan 2 asker hastaneye kaldırıldı.

İsrail güçleri Hizbullah'a ait tanksavar füzesi atış noktalarını hedef aldı.

Açıklamada ayrıca bugün erken saatlerde Lübnan topraklarından İsrail tarafına iki atış tespit edildiği, buna karşılık İsrail güçlerinin saldırının yapıldığı yerin tank ve top atışıyla hedef alındığı aktarıldı.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e ait bir askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

Kaynak: AA