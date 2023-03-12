Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye 'kırmızı çizgi' tehdidi: 'Savaş caydırıcılığını kullanmaya yönelik tedbirler kabul edildi'

ABD ve Güney Kore'nin yarın başlayacağı Özgürlük Kalkanı Tatbikatı bölgede gerilimi artırdı. Kuzey Kore'de Merkezi Askeri Komisyonu toplantısında, iki ülke hedef alınarak ülkenin savaş caydırıcılığını daha etkili ve saldırı amaçlı bir şekilde kullanmaya yönelik tedbirlerin kabul edildiği duyuruldu.

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Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye 'kırmızı çizgi' tehdidi: 'Savaş caydırıcılığını kullanmaya yönelik tedbirler kabul edildi'

Kuzey Kore'nin nükleer silah denemeleri sürerken ülkede iktidardaki Kore İşçi Partisi’nin (WPK) Merkezi Askeri Komisyonu toplantısında, ABD ve Güney Kore’nin savaş provokasyonlarının kırmızı çizgiye ulaştığını söyledi. 

ABD ve Güney Kore’nin yarın itibariyle başlayacağı ortak Özgürlük Kalkanı Tatbikatı’nın öncesinde Kuzey Kore’den bölgede gerilimi artıracak bir açıklama geldi. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un başkanlığında gerçekleştirilen Kore İşçi Partisi’nin (WPK) Merkezi Askeri Komisyonu toplantısında, "ABD ve Güney Kore’nin savaş provokasyonlarının kırmızı çizgiye ulaştığı, mevcut durumla başa çıkmak üzere ülkenin savaş caydırıcılığını daha etkili, güçlü ve saldırı amaçlı bir şekilde kullanmaya yönelik tedbirlerin ele alındığı ve kabul edildiği" açıklanırken, söz konusu tedbirlerin ne olduğuna dair detay ise paylaşılmadı.

KUZEY KORE İKTİDARI ABD VE GÜNEY KORE'Yİ HEDEF ALDI

Washington-Pyongyang arasındaki gerginlik ABD ve Güney Kore’nin bölgede yarın başlayacağı ortak Özgürlük Kalkanı Tatbikatı öncesinde tırmanmış, tatbikat süresince yeni füze denemesi gerçekleştirmesi beklenen Kuzey Kore’yi uyaran ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price mevcut yaklaşımından vazgeçmediği sürece Pyongyang’ın daha fazla bedel ödeyeceğini söylemişti. Geçtiğimiz günlerde ABD ve Güney Kore’yi ortak askeri tatbikatlarını durdurmaya çağıran Kuzey Kore yönetimi ise tehdit edici söylemlere ve askeri gösterilere başvurulması halinde bölgesel askeri ve siyasi durumun çok kritik ve kontrol edilemez bir hale gelebileceği uyarısında bulunmuştu.

 
 
 

Kaynak: İHA

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