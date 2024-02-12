Korkunç ölüm: Endonezya'da sahaya düşen yıldırımın çarptığı oyuncu yaşamını yitirdi

Güney Asya ülkesi Endonezya’da bir futbol müsabakasında maç esnasında yıldırım bir oyuncunun üstüne düştü. Hastaneye kaldırılan oyuncunun hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Endonezya’da cumartesi günü oynanan bir dostluk maçında sahaya düşen yıldırımın isabet etmesi sonucu 35 yaşındaki futbolcu Septain Raharja hayatını kaybetti.

Ülkenin Batı Java eyaletine bağlı Bandung kentinde bulunan Siliwangi Stadyumu'nda cumartesi günü FC Bandung ile FBI Subang arasında oynanan dostluk maçında yeşil sahaya yıldırım düştü.

FC Subang forması giyen 35 yaşındaki futbolcu Septain Raharja, yıldırımın isabet etmesi sonucu yere yığıldı. Olayın ardından Endonezyalı futbolcunun yardımına takım arkadaşları koştu.

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Raharja, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Endonezya’da Bojonegoro kulübünde top koşturan 25 yaşındaki bir futbolcu da yıldırımın isabet etmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İHA

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Yıldırım Endonezya Futbol
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