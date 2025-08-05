Kolera Salgını İçin Alarm Durumuna Geçtiler! Bir Haftada 2 Bini Aşkın Vaka

Sudan'da kolera salgını nedeniyle bir haftada 2 bin 345 yeni vaka tespit edildi. 21 kişi ise hastalık kaynaklı hayatını kaybetti.

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Kolera Salgını İçin Alarm Durumuna Geçtiler! Bir Haftada 2 Bini Aşkın Vaka
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Koronavirüs (Kovid-19) salgınının sona ermesinin ardından dünya rahat bir nefes alırken, Sudan’dan gelen haber tüm dünyayı endişelendirdi.

Sudan Sağlık Bakanlığı, bir haftada 2 bin 345 yeni kolera vakasının kaydedildiğini ve bu hastalıktan kaynaklı 21 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Açıklamada, vakaların çoğunun ülkenin batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin Tavila bölgesinde gerçekleştiği ifade edildi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 3 Ağustos'ta, Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinde 5 yaş altı 640 bin çocuğun hayatının, şiddet, hastalıklar ve açlık nedeniyle risk altında olduğunu bildirmişti.

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Kaynak: AA

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